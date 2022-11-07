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Окупанти на Херсонщині посили рейди серед місцевих на фоні контрнаступу ЗСУ - Спротив

Окупанти на Херсонщині посили рейди серед місцевих на фоні контрнаступу ЗСУ - Спротив

Київ • УНН

 • 185081 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Окупанти посилили фільтраційні заходи у Херсонській області на фоні контрнаступу Збройних сил України. Про це інформує Центр українського спротиву, передає УНН.

Цитата

“На фоні контрнаступу ЗСУ, окупанти значно посилили фільтраційні заходи. В тимчасово окупованій частині Херсонщини посилилися рейди серед місцевого населення. Окупанти активно шукають підпілля. Активніше рейди проходять у великих містах", - вказують у ЦНС.

"ЦНС стало відомо про десятки затриманих за останні дні. Росіяни вивозять затриманих в інші місці. Зокрема, затриманих цивільних у Новій Каховці вивозять до фільтраційного табору в Чаплинці. Там проводять допити та катують затриманих з метою отримання інформації про роботу нашого підпілля на ТОТ”, – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення "за можливості покинути ТОТ на час спецоперації ЗСУ зі звільнення території".

Доповнення

За даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях України цивільних примушують виконувати важкі фортифікаційні роботи на передових позиціях російських загарбників.

Українські Національні Новини

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