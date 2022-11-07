Оккупанты в Херсонской области посилили рейды среди местных на фоне контрнаступления ВСУ - Сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Херсонской области на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Центр украинского сопротивления, передает УНН.
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“На фоне контрнаступления ВСУ, оккупанты значительно усилили фильтрационные меры. Во временно оккупированной части Херсонской области усилились рейды среди местного населения. Оккупанты активно ищут подполье. Активнее рейды проходят в больших городах", - указывают в ЦНС.
"ЦНС стало известно о десятках задержанных за последние дни. Россияне вывозят задержанных в другие места. В частности, задержанных гражданских в Новой Каховке вывозят в фильтрационный лагерь в Чаплинке. Там проводят допросы и пытают задержанных с целью получения информации о работе нашего подполья на ВОТ”, – говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления призывает местное население "по возможности покинуть ВОТ на время спецоперации ВСУ по освобождению территории".
Дополнение
По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях гражданских Украины заставляют выполнять тяжелые фортификационные работы на передовых позициях российских захватчиков.