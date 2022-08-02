Окупанти на Херсонщині хотіли димом захиститися від HIMARS та підірвали власний потяг - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Херсонській області на залізничній станції «Каланчак» російські окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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За повідомленням ГУР, 31 липня на залізничну станцію "Каланчак" прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.
"О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", - сказано у повідомленні.
ГУР припускає, що вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів під час створення димової завіси.
Окрім того, як повідомляється, у ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по рашистському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.
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