Оккупанты в Херсонской области хотели дымом защититься от HIMARS и взорвали собственный поезд - ГУР

Детали

По сообщению ГУР, 31 июля на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов.

"В 8 часов утра следующего дня рашисты начали разгрузку эшелона. Очевидно, с целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотной дымовой завесы. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", - сказано в сообщении.

ГУР предполагает, что взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, возникшем как следствие неумелого использования пиротехнических средств при создании дымового занавеса.

Кроме того, как сообщается, в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по рашистскому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию ​​Бриловка. Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

Напомним

Луганские партизаны работают - возле Сватового сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой. Подвоз по железной дороге боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.