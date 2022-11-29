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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти на Харківщині зґвалтували та вбили дівчинку і відрізали статеві органи хлопцю перед смертю - ОП

Окупанти на Харківщині зґвалтували та вбили дівчинку і відрізали статеві органи хлопцю перед смертю - ОП

Київ • УНН

 • 1289154 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У звільненому Ізюмі, що на Харківщині, правоохоронці знайшли тіла жорстоко вбитих. Дівчину спочатку зґвалтували, а потім вбили. А хлопцю перед смертю відрізали статеві органи. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, якого цитує пресслужба ОП, інформує УНН.

Цитата

«Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт», - розповів керівник Офісу Глави держави.

Деталі

За його словами, згідно з офіційними даними Офісу Генерального прокурора України, за час повномасштабної війни скоєно понад 47,9 тис. воєнних злочинів, загинуло більш як 8,4 тис. мирних жителів, зокрема 440 дітей.

Також знищено 46 тис. будинків і десятки тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Серед іншого, зруйновано 1,4 тис. закладів для дітей. 11,4 тис. юних українців були примусово вивезені за межі країни.

Єрмак наголосив, що за всіма злочинами стоїть один найбільший – так званий материнський злочин агресії, без розслідування якого й покарання винних ніколи не добитися правди.

Доповнення

На тимчасово окупованій Луганщині російські нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.

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