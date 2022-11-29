Оккупанты в Харьковской области изнасиловали и убили девочку и отрезали половые органы парню перед смертью - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В освобожденном Изюме Харьковской области правоохранители нашли тела жестоко убитых. Девочку сначала изнасиловали, а потом убили. А юноше перед смертью отрезали половые органы. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ОП, информирует УНН.
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«Зверства, с которыми мы сталкиваемся, поражают. Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а затем жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы. Мы обнаруживаем такие страшные вещи каждый раз, когда увольняем новый населенный пункт», - рассказал руководитель Офиса Главы государства.
Детали
По его словам, согласно официальным данным Офиса Генерального прокурора Украины, за время полномасштабной войны совершено более 47,9 тыс. военных преступлений, погибли более 8,4 тыс. мирных жителей, в том числе 440 детей.
Также уничтожены 46 тыс. домов и десятки тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди прочего, разрушены 1,4 тыс. заведений для детей. 11,4 тыс. юных украинцев были принудительно увезены за пределы страны.
Ермак подчеркнул, что за всеми преступлениями стоит одно самое большое - так называемое материнское преступление агрессии, без расследования которого и наказание виновных никогда не добиться правды.
Дополнение
На временно оккупированной Луганской области русские изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А на оккупированной Донецкой области жертвой россиян стала женщина.