Окупанти масовано обстріляли вночі Дніпропетровщину: кількість постраждалих збільшилася

Деталі

Зокрема, зі слів голови ОВА, ворог завдав удару по трьох районах - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському.

У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди неушкоджені.

“На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені”, – йдеться в повідомленні Резніченка.

Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач.

У Нікополі без світла - 2 600 сімей. Електрики уже працюють. У Марганці масштаби руйнацій з’ясовуються.

Ранкові обстріли

Ранком росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Вогнеборці приборкують полум’я. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Доповнення

Минулої доби окупанти обстріляли Нікопольський район. Повідомлялося про одну загиблу та четверо поранених.