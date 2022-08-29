Оккупанты массированно обстреляли ночью Днепропетровскую область: количество пострадавших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские оккупанты за ночь массированно обстреляли Днепропетровскую область. Увеличилось число пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Детали
В частности, по словам главы ОВА, враг нанес удар по трем районам – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому.
В Никопольском попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской громаде. Предварительно люди невредимы.
“К сожалению, стало больше пострадавших из-за обстрела Никополя, произошедшего накануне вечером. Госпитализирован еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии. Та атака унесла жизнь одного человека, пятеро ранены”, – говорится в сообщении Резниченко.
После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач.
В Никополе без света – 2 600 семей. Электрики уже работают. В Марганце масштабы разрушений выясняются.
Утренные обстрелы
Утром россияне направили ракеты на Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Пожарные тушат пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются.
Дополнение
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Никопольский район. Сообщалось об одной погибшей и четверых раненых.