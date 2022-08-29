Оккупанты массированно обстреляли ночью Днепропетровскую область: количество пострадавших увеличилось

Детали

В частности, по словам главы ОВА, враг нанес удар по трем районам – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому.

В Никопольском попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской громаде. Предварительно люди невредимы.

“К сожалению, стало больше пострадавших из-за обстрела Никополя, произошедшего накануне вечером. Госпитализирован еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии. Та атака унесла жизнь одного человека, пятеро ранены”, – говорится в сообщении Резниченко.

После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач.

В Никополе без света – 2 600 семей. Электрики уже работают. В Марганце масштабы разрушений выясняются.

Утренные обстрелы

Утром россияне направили ракеты на Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Пожарные тушат пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Никопольский район. Сообщалось об одной погибшей и четверых раненых.