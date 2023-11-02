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Окупанти масовано обстріляли 4 райони Харківщини: одна людина травмована, є пошкодження

Київ • УНН

 • 163594 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська минулої доби продовжували масовано обстрілювати населенні пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини. Через атаки окупантів поранення отримала літня жінка, пошкоджені будинки. Про це у четвер повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти масовано обстріляли 4 райони Харківщини: одна людина травмована, є пошкодження

Деталі

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу армії рф з РСЗВ селища Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка. Вона була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Також, як повідомляється, у Вовчанську Чугуївського району через російські обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства.

У с. Устинівка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, у с. Курилівка - будинок та господарчу споруду.

Також під ударами ворога були м. Куп'янськ, смт Дворічна, с. Кругляківка Куп'янського району, с. Першотравневе, с. Борисівка Харківського району, с. Охрімівка Чугуївського району та інші населені пункти.

Доповнення

Крім того, голова ОВА повідомив, що в селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Він був госпіталізований з пораненням.

Додамо

Російські війська вранці першого дня листопада обстріляли Куп'янськ. 31 жовтня  з різного озброєння окупанти гатили по п’яти районах Харківщини. Відомо про одного загиблого та ще одного травмованого, є пошкодження.

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