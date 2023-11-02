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Оккупанты массированно обстреляли 4 района Харьковщины: один человек травмирован, есть повреждения

Киев • УНН

 • 163594 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки продолжали массированно обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковщины. Из-за атак оккупантов ранения получила пожилая женщина, повреждены дома. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты массированно обстреляли 4 района Харьковщины: один человек травмирован, есть повреждения

Детали

По словам Синегубова, в результате обстрела армии рф из РСЗО поселка Зеленый Гай Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина. Она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также, как сообщается, в Волчанске Чугуевского района из-за российских обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия.

В с. Устиновка Купянского района вражеским обстрелом повреждены частный дом и с/х техника, в с. Куриловка - дом и хозяйственная постройка.

Также под ударами врага были г. Купянск, пгт Двуречная, с. Кругляковка Купянского района, с. Первомайское, с. Борисовка Харьковского района, с. Охримовка Чугуевского района и другие населенные пункты.

Дополнение

Кроме того, председатель ОВА сообщил, что в селе Пески-Радьковские Изюмского района 35-летний местный житель на собственном дворе наступил на противопехотную мину "Лепесток". Он был госпитализирован с ранением.

Добавим

Российские войска утром первого дня ноября обстреляли Купянск. 31 октября  из различного вооружения оккупанты били по пяти районам Харьковщины. Известно об одном погибшем и еще одном травмированном, есть повреждения.

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