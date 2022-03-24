Окупанти хоронять своїх "товаришів" власним коштом й скаржаться, що це дорого: СБУ перехопила телефонну розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупанти вимушені хоронити своїх "товаришів" власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого. Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ, передає УНН.
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"При цьому говорять, що "спецоперація РФ в Україні кончено організована" і все керівництво в них таке ж", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У СБУ зазначають, що це лише окремі елементи телефонних розмов російських окупантів, які вдалося перехопити.
"Так воевать я еб*л. Просто идешь, как мясо, а те не дают ничего сделать. Руководство конченное. Я вообще не знаю, зачем было затеивать эту спецоперацию".
У СБУ зазначають, що через те, що керівництво "повісило" на них поховання убитих загарбників, вони навіть готові бунтувати.
"Они на себя ответственность не берут. То, что пацанов разорвало, им пох*й".
"Напевно, вони ще не знають, що замість поховань путін закупив для своїх військ 40 тис. пластикових пакетів", - додали в СБУ.
Доповнення
Президент України Зеленський повідомляв, що російські окупаційні війська привезли з собою на територію України крематорії.