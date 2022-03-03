Це акти геноциду й нацизму: Зеленський заявив, що російські війська привезли з собою в Україну крематорії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупаційні війська привезли з собою на територію України крематорії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
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"Ви знаєте, що вони (росіяни – ред.) з собою крематорії привезли? Просто з собою привезли крематорії. Тобто вони (керівництво РФ - ред.) не збирається показувати сім’ям, матерям, що їхні діти загинули, що їх вбили, що вони прийшли в Україну вбивати нас, а ми боронимо себе, свою свободу, домівки, тому вони вмирають. Ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що несуть щось для себе. Це акти геноциду й нацизму", - сказав Зеленський.
Зеленський наголосив, що українці не хочуть вбивати російських військових.
Доповнення
Володимир Зеленський під час свого звернення до народу повідомив, що за тиждень вторгнення Росії на українські землі загинуло 9 тисяч окупантів.