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Оккупанты хоронят своих "товарищей" за свой счет и жалуются, что это дорого: СБУ перехватила телефонный разговор

Киев • УНН

 • 298180 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Российские оккупанты вынуждены хоронить своих "товарищей" за свой счет и жалуются, что это очень дорого. Об этом свидетельствуют разговоры рашистов, перехваченные СБУ, передает УНН.

Оккупанты хоронят своих "товарищей" за свой счет и жалуются, что это дорого: СБУ перехватила телефонный разговор

Цитата

"При этом говорят, что "спецоперация РФ в Украине кончено организована" и все руководство у них такое же", - говорится в сообщении.

Детали

В СБУ отмечают, что это лишь отдельные элементы телефонных разговоров российских оккупантов, которые удалось перехватить.

"Так воевать я еб*л. Просто идешь, как мясо, а те не дают ничего сделать. Руководство конченное. Я вообще не знаю, зачем было затеивать эту спецоперацию".

В СБУ отмечают, что из-за того, что руководство "повесило" на них захоронение убитых захватчиков, они даже готовы бунтовать.

"Они на себя ответственность не берут. То, что пацанов разорвало, им пох*й".

"Наверное, они еще не знают, что вместо захоронений путин закупил для своих войск 40 тыс. пластиковых пакетов", - добавили в СБУ.

Дополнение

Президент Украины Зеленский сообщал, что российские оккупационные войска привезли с собой на территорию Украины крематории.

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