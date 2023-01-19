Окупанти годину били з артилерії по селу на Харківщині: голова ОВА показав наслідки

Цитата

"Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів", - вказав Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди, додав голова ОВА.

Доповнення

Російські війська за минулу добу накривали вогнем три райони Харківської області, був "приліт" у Вовчанський геріатричний пансіонат.