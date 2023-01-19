Оккупанты час били из артиллерии по селу в Харьковской области: глава ОВА показал последствия

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"Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковской области. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары из артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов", - указал Синегубов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки, добавил глава ОВА.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки накрывали огнем три района Харьковской области, был "прилет" в Волчанский гериатрический пансионат.