Оккупанты час били из артиллерии по селу в Харьковской области: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Российские оккупанты сегодня в течение часа били из артиллерии по одному селу в Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковской области. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары из артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов", - указал Синегубов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки, добавил глава ОВА.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки накрывали огнем три района Харьковской области, был "прилет" в Волчанский гериатрический пансионат.