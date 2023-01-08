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Окупанти двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Російські окупанти двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Окупанти двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину

Цитата

"Сьогодні спокійної ночі не сталося… Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину. Ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів", - зазначив Резніченко.

Він додав, що люди не постраждали.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.

Нагадаємо 

У ніч на 7 січня, обстрілів Дніпропетровщини не було. Це була четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже півроку.

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