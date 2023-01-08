Окупанти двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російські окупанти двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Сьогодні спокійної ночі не сталося… Російські окупаційні війська двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину. Ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів", - зазначив Резніченко.
Він додав, що люди не постраждали.
Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.
Нагадаємо
У ніч на 7 січня, обстрілів Дніпропетровщини не було. Це була четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже півроку.