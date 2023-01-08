Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Российские оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Сегодня спокойной ночи не случилось… Российские оккупационные войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину. Ударили по двум громадам - Червоногригорьевской и Мировской. Туда прилетели с полтора десятка снарядов", - отметил Резниченко.
Он добавил, что люди не пострадали.
Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий - выясняют последствия атак.
Напомним
В ночь на 7 января, обстрелов Днепропетровщины не было. Это была четвертая на Никопольщине ночь без ударов за почти полгода.