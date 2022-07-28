Окупанти чотири рази з “Ураганів” обстріляли Бахмут: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти чотири рази обстріляли з “Ураганів” Бахмут у Донецькій області. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених, передає УНН.
Деталі
Кириленко також повідомив, що наразі пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. На місці працюють рятувальники.
Доповнення
Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині, частково зруйнувано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку.
Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла чоловіка та жінки.