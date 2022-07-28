Окупанти чотири рази з “Ураганів” обстріляли Бахмут: є жертви

Деталі

Кириленко також повідомив, що наразі пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси. На місці працюють рятувальники.

Доповнення

Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині, частково зруйнувано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку.

Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла чоловіка та жінки.