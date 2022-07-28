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Оккупанты четыре раза из "Ураганов" обстреляли Бахмут: есть жертвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты четыре раза обстреляли из “ураганов” Бахмут в Донецкой области. Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, в настоящее время известно о по меньшей мере трех погибших и троих раненых, передает УНН.

Детали

Кириленко также сообщил, что в настоящее время повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов. По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. На месте работают спасатели.

Дополнение

Утром в результате обстрела города Торецк Донецкой области, частично разрушено кровлю и межэтажное перекрытие с 5-го по 3-й этажи 5-ти этажного жилого дома.

Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела мужчины и женщины.

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