Оккупанты четыре раза из "Ураганов" обстреляли Бахмут: есть жертвы

Детали

Кириленко также сообщил, что в настоящее время повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов. По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. На месте работают спасатели.

Дополнение

Утром в результате обстрела города Торецк Донецкой области, частично разрушено кровлю и межэтажное перекрытие с 5-го по 3-й этажи 5-ти этажного жилого дома.

Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела мужчины и женщины.