Окупанти атакували психлікарню в Краматорську, вчетверте за час повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області вздовж усієї лінії фронту. Атакували житлові будинки та психлікарню в Краматорську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Деталі
Росіяни обстріляли психлікарню у Краматорську — вчетверте з повномасштабного вторгнення. Там перебувало близько два десятки людей. Ніхто не постраждав.
На Волноваському напрямку пошкоджено 17 будинків у Вугледарі, 8 у Богоявленці; постраждали Пречистівка і Новоукраїнка.
На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і Дачне зі Смерчів — пошкоджено двоповерхівку і гараж. В Авдіївці впродовж ночі були численні поодинокі обстріли та один масований артобстріл, на ранок — обстріли з артилерії, Градів та авіаракетами.
На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. У Парасковіївці поранено 4 людини, пошкоджено 6 будинків, у Васюківці 4 будинки, у Никифорівці — ще 1. Під обстріли потрапили околиці Часовоярської громади та Іванопілля Костянтинівської громади.
Також напередодні росіяни завдавали ударів по містах у відносному тилу: у Слов'янську пошкоджено 2 будинки, у Покровську — територію підприємства.
Нагадаємо
За 25 січня російські окупанти вбили одного жителя Донеччини. Ще сім людей в області зазнали поранень.