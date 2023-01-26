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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти атакували психлікарню в Краматорську, вчетверте за час повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 863801 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області вздовж усієї лінії фронту. Атакували житлові будинки та психлікарню в Краматорську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Окупанти атакували психлікарню в Краматорську, вчетверте за час повномасштабного вторгнення

Деталі

Росіяни обстріляли психлікарню у Краматорську — вчетверте з повномасштабного вторгнення. Там перебувало близько два десятки людей. Ніхто не постраждав.

На Волноваському напрямку пошкоджено 17 будинків у Вугледарі, 8 у Богоявленці; постраждали Пречистівка і Новоукраїнка.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і Дачне зі Смерчів — пошкоджено двоповерхівку і гараж. В Авдіївці впродовж ночі були численні поодинокі обстріли та один масований артобстріл, на ранок — обстріли з артилерії, Градів та авіаракетами.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. У Парасковіївці поранено 4 людини, пошкоджено 6 будинків, у Васюківці 4 будинки, у Никифорівці — ще 1. Під обстріли потрапили околиці Часовоярської громади та Іванопілля Костянтинівської громади.

Також напередодні росіяни завдавали ударів по містах у відносному тилу: у Слов'янську пошкоджено 2 будинки, у Покровську — територію підприємства.

Нагадаємо

За 25 січня російські окупанти вбили одного жителя Донеччини. Ще сім людей в області зазнали поранень.

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