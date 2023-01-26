Оккупанты атаковали психбольницу в Краматорске, в четвертый раз за время полномасштабного вторжения

Детали

Россияне обстреляли психбольницу в Краматорске — в четвертый раз с полномасштабного вторжения. Там находилось около двух десятков человек. Никто не пострадал.

На Волновахском направлении повреждены 17 домов в Угледаре, 8 в Богоявленке; пострадали Пречистовка и Новоукраинка.

На Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и Дачное из Смерчей — повреждены двухэтажка и гараж. В Авдеевке в течение ночи были многочисленные одиночные обстрелы и один массированный артобстрел, на утро — обстрелы из артиллерии, Градов и авиаракетов.

На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте. В Парасковиевке ранены 4 человека, повреждены 6 домов, в Васюковке 4 дома, в Никифоровке — еще 1. Под обстрелы попали окрестности Часовоярской громады и Иванополье Константиновской громады.

Также накануне россияне наносили удары по городам в относительном тылу: в Славянске повреждены 2 дома, в Покровске — территория предприятия.

Напомним

За 25 января российские оккупанты убили одного жителя Донетчины. Еще семь человек в области получили ранения.



