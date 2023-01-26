Донецька область: окупанти вбили одного мирного жителя, ще сім поранили

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“За 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 7 людей в області зазнали поранень”, — зазначив Кириленко.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 24 січня окупанти поранили 10 жителів Донецької області.