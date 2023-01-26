Донецкая область: оккупанты убили одного мирного жителя, еще семь ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За 25 января российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области. Еще семь человек в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 25 января россияне убили 1 жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 7 человек в области получили ранения”, — отметил Кириленко.
Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 24 января оккупанты ранили 10 жителей Донецкой области.