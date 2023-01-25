Окупанти поранили 10 жителів Донецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За 24 січня окупанти поранили 10 жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 23 січня російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Ще три людини зазнали поранень.