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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Окупанти поранили 10 жителів Донецької області

Київ • УНН

 • 804630 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. За 24 січня окупанти поранили 10 жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Окупанти поранили 10 жителів Донецької області

Цитата

"За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 23 січня російські окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Ще три людини зазнали поранень.

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