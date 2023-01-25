Оккупанты ранили 10 жителей Донецкой области

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"За 24 января россияне ранили 10 жителей Донетчины: 5 в Константиновке, 2 в Торецке, 1 в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке", - отметил он.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 23 января российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области. Еще три человека получили ранения.