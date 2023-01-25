Оккупанты ранили 10 жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. За 24 января оккупанты ранили 10 жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"За 24 января россияне ранили 10 жителей Донетчины: 5 в Константиновке, 2 в Торецке, 1 в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке", - отметил он.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 23 января российские оккупанты убили трех жителей Донецкой области. Еще три человека получили ранения.