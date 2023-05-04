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Окупанти атакували Нікополь артилерією, постраждав чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Окупанти атакували Нікополь з артилерії, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночi росiйська армiя атакувала Нiкополь артилерією та дронами. Постраждав 32-рiчний чоловiк. Вiн у лiкарнi.

У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще - газогiн та лiнiя електропередач", - пише Лисак.

Також зазначається, що є руйнування й на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Повідомляється, що є пошкодження двох десятків будівель, серед них – 11 приватних будинків і 9 господарських споруд. Зачепило й газогін та лінії електропередач.

Доповнення

Внаслідок атаки на Київ, уламки дрона виявили в житловій забудові.

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