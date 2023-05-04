Оккупанты атаковали Никополь артиллерией, пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Оккупанты атаковали Никополь с артиллерии, в результате обстрела пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Ночью российская армия атаковала Никополь артиллерией и дронами. Пострадал 32-летний мужчина. Он в больнице.
В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще – газогон и линия электропередач", - пишет Лысак.
Также отмечается, что есть разрушение и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
Сообщается, что есть повреждения двух десятков зданий, в том числе 11 частных домов и 9 хозяйственных сооружений. Задело и газопровод и линии электропередач.
Дополнение
В результате атаки на Киев, обломки дрона обнаружили в жилой застройке.