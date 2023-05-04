Атака на Київ: уламки дрона виявили в житловій забудові
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки на Київ, уламки ворожого дрона були виявлені в житловій забудові. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Київською міською військовою адміністрацією.
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"В результаті нічної повітряної атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась.
Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У КМВА повідомили, що всі повітряні цілі над Києвом були знищені.