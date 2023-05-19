Окупанти атакували Київщину дронами: влучань немає, через уламки загорілася лісова підстилка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 19 травня атакували Київську область безпілотниками, активно працювала ППО. Фактів влучань не зафіксовано. Через падіння уламків було загорання лісової підстилки. Пожежі ліквідовано. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Ворог продовжує атаки на Київщину! Цієї ночі тривога тривала більше ніж 4 годин. російські окупанти атакували область БпЛА. Під час повітряної тривоги активно працювала ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано», - написав Кравченко.
Він зазначив, що інформація про постраждалих також відсутня.
«Внаслідок падіння уламків у двох місцях було виявлено загорання лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовано», - повідомив Кравченко.
Доповнення
Українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр".