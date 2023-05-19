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Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: попаданий нет, из-за обломков загорелась лесная подстилка

Киев • УНН

 • 636822 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские оккупанты в ночь на 19 мая атаковали Киевскую область беспилотниками, активно работала ПВО. Фактов попаданий не зафиксировано. Из-за падения обломков было возгорание лесной подстилки. Пожары ликвидированы. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Враг продолжает атаки на Киевскую область! Этой ночью тревога длилась более 4 часов. российские оккупанты атаковали область БпЛА. Во время воздушной тревоги активно работала ПВО. Фактов попаданий в области не зафиксировано», - написал Кравченко.

Он отметил, что информация о пострадавших также отсутствует.

«В результате падения обломков в двух местах было обнаружено возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидированы», - сообщил Кравченко.

Дополнение

Украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр".

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