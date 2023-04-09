Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни атакують Херсонщину з авіації. За інформацією, окупанти завдали удару керованими авіабомбами по двох громадам Херсонської області, передає УНН.
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"росіяни атакують Херсонщину з авіації. Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", – написав Прокудін.
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"Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає", – додав голова ОВА.
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