Оккупанты атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что россияне атакуют Херсонщину с авиации. По информации, оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по двум громадам Херсонской области, передает УНН.
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"россияне атакуют Херсонщину с авиации. Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской громады. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины", – написал Прокудин.
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"Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно, жертв среди мирных жителей области нет", – добавил глава ОГА.
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