Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: було знеструмлено два населених пункта
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під ранок четверга ворог атакував Дніпропетровщину ракета, унаслідок чого було знеструмлено два населених пункта. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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За словами голови ОВА, Гучно було в Новомосковському районі. Проте обійшлось без жертв.
Без світла залишилися 10 тис людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.
Нагадаємо
Кількість поранених від обтрілу Межівської громади на Дніпропетровщині зросла до 6 осіб.