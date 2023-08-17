Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: було знеструмлено два населених пункта

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За словами голови ОВА, Гучно було в Новомосковському районі. Проте обійшлось без жертв.

Без світла залишилися 10 тис людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

Нагадаємо

Кількість поранених від обтрілу Межівської громади на Дніпропетровщині зросла до 6 осіб.