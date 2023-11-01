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Окрім війни українці вважать головними проблемами корупцію і низькі зарплати – опитування

Київ • УНН

 • 152925 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Топ-проблемами, окрім війни, українці вважають корупцію та низькі зарплати та пенсії. Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.

Окрім війни українці вважать головними проблемами корупцію і низькі зарплати – опитування

Цитата

«Війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та українців. Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то 63% говорять про корупцію. Друга топ-проблема – низькі зарплати та пенсії (46%). Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття», - зазначається у висновках опитування.

Деталі

Високі комунальні тарифи важливою проблемою назвали 24% українців, демографічні ризики підкреслили 22%, безробіття - 20%, відсутність запрошення з боку НАТО - 15%, ризики згортання демократії та загрозу авторитаризму - 9%, ризики невчасних перемовин щодо вступу до ЄС, надто повільне відновлення зруйнованих регіонів - по 8%, скорочення бюджетів місцевих громад - 7%, недостатню допомогу переселенцям - 5%, зниження темпів дорожнього будівництва - 3%.

Більшість респондентів (54%) переконані, що насамперед боротися з корупцією мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента або Офіс президента (43%) і традиційні правоохоронні органи: поліція, СБУ, прокуратура. У регіональному розрізі ці настрої відрізняються несуттєво.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після повномасштабного вторгнення стало більше українців, які бачать спроби боротьби з корупцією – КМІС

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