Кроме войны украинцы считают главными проблемами коррупцию и низкие зарплаты - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Топ-проблемами, кроме войны, украинцы считают коррупцию и низкие зарплаты и пенсии. Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии (КМИС), пишет УНН.
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«Война, безусловно, является самой большой проблемой Украины и украинцев. Однако если спрашивать, какие проблемы вне войны больше всего беспокоят украинцев, то 63% говорят о коррупции. Вторая топ-проблема – низкие зарплаты и пенсии (46%). Другие важные проблемы: высокие коммунальные тарифы, демографические риски и безработица», - отмечается в выводах опроса.
Детали
Высокие коммунальные тарифы важной проблемой назвали 24% украинцев, демографические риски подчеркнули 22%, безработицу - 20%, отсутствие приглашения со стороны НАТО - 15%, риски свертывания демократии и угрозу авторитаризма - 9%, риски несвоевременных переговоров о вступлении в ЕС, слишком медленное восстановление разрушенных регионов - по 8%, сокращение бюджетов местных общин - 7%, недостаточную помощь переселенцам - 5%, снижение темпов дорожного строительства - 3%.
Большинство респондентов (54%) убеждены, что в первую очередь бороться с коррупцией должны новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время достаточно много респондентов также говорят о президенте или Офисе президента (43%) и традиционных правоохранительных органах: полиции, СБУ, прокуратуре. В региональном разрезе эти настроения отличаются несущественно.
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