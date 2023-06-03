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Окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах: петиція набрала необхідну кількість голосів

Київ • УНН

 • 324104 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Петиція про створення жіночих та чоловічих вагонів у поїздах, яку зареєстрували на сайті Кабміну, набрала необхідну кількість голосів - зібрано вже понад 25 тис. підписів, передає УНН.

Окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах: петиція набрала необхідну кількість голосів

Цитата

"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин.

У випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр "стать" при купівлі квитка", - йдеться у тексті петиції.

Додамо

Ініціаторка петиції Ольга Ожогіна відзначає, що окремий вагон для жінок та чоловіків необхідно впровадити для створення безпечних та психологічно комфортних умов для перевезень.

"На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть мати можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах.

Окрім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі неможливо", - йдеться в обгрунтуванні петиції.

Ожогіна додає, що виділення принаймні одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів. 

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