Отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах: петиция набрала необходимое количество голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Петиция о создании женских и мужских вагонов в поездах, которую зарегистрировали на сайте Кабмина, набрала необходимое количество голосов - собрано уже более 25 тыс. подписей, передает УНН.
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"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзализныця", которые следуют маршрутом дольше 6 часов.
В случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета", - говорится в тексте петиции.
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Инициатор петиции Ольга Ожогина отмечает, что отдельный вагон для женщин и мужчин необходимо внедрить для создания безопасных и психологически комфортных условий для перевозок.
"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и тому подобное. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах.
Кроме того, как женщины, так и мужчины могут испытывать потребность сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно", - говорится в обосновании петиции.
Ожогина добавляет, что выделение по крайней мере одного отдельного вагона для женщин и одного вагона для мужчин сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров.
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