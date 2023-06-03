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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах: петиция набрала необходимое количество голосов

Киев • УНН

 • 324104 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Петиция о создании женских и мужских вагонов в поездах, которую зарегистрировали на сайте Кабмина, набрала необходимое количество голосов - собрано уже более 25 тыс. подписей, передает УНН.

Отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах: петиция набрала необходимое количество голосов

Цитата

"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзализныця", которые следуют маршрутом дольше 6 часов.

В случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов. Для идентификации пола добавить фильтр "пол" при покупке билета", - говорится в тексте петиции.

Добавим

Инициатор петиции Ольга Ожогина отмечает, что отдельный вагон для женщин и мужчин необходимо внедрить для создания безопасных и психологически комфортных условий для перевозок.

"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и тому подобное. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах.

Кроме того, как женщины, так и мужчины могут испытывать потребность сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно", - говорится в обосновании петиции.

Ожогина добавляет, что выделение по крайней мере одного отдельного вагона для женщин и одного вагона для мужчин сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров. 

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