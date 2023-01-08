Околиці Запоріжжя росіяни обстріляли касетними боєприпасами - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Околиці Запоріжжя уночі російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у неділю, 8 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення", - повідомив Старух.
Деталі
За даними голови ОВА, наразі інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби.
Доповнення
Попри те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя.