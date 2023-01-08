Окрестности Запорожья россияне обстреляли кассетными боеприпасами - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Окрестности Запорожья ночью российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окраины Запорожья, применив кассетные боеприпасы. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения", - сообщил Старух.
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По данным главы ОВА, на данный момент информация о пострадавших отсутствует. Над обезвреживанием кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы.
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Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья.