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"Оклахома-Сіті Тандер" виграла перший чемпіонат НБА в історії команди

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Баскетбольна команда "Оклахома-Сіті Тандер" вперше в історії виграла чемпіонат НБА 2025 після перемоги над "Індіана Пейсерз" з рахунком 103-91. Ця перемога стала знаковою для франшизи та її зіркового захисника Шаї Джилджеса-Александра.

"Оклахома-Сіті Тандер" виграла перший чемпіонат НБА в історії команди

У США баскетбольна команда "Оклахома-Сіті Тандер" (Oklahoma City Thunder) виграла свій перший чемпіонат НБА в історії клубу, пише УНН з посиланням на ESPN.

Деталі

Oklahoma City Thunder виграла чемпіонат НБА 2025 року - перший за 17 років існування франшизи - здобувши перемогу з рахунком 103-91 над "Індіана Пейсерз" (Indiana Pacers) у неділю у сьомій грі фіналу НБА.

Thunder пройшли шлях від перемог у 22 та 24 іграх відповідно у 2020-21 та 2021-22 роках до завоювання першого місця у плей-офф Західної конференції у кожному з останніх двох сезонів. Вони продовжили кампанію з 56 перемогами минулого сезону і здобули 68 перемог у 2024-25 роках - один із семи найкращих показників за один сезон в історії НБА. Вони встановили рекорд з найбільшої різниці очок за весь час у регулярному сезоні, побивши рекорд, який тримався понад пів століття.

Зрештою Оклахома-Сіті виграла 84 гри між регулярним сезоном та плей-оф, зрівнявшись із Чикаго Буллз (Chicago Bulls) 1996-97 за кількістю перемог за будь-який сезон. Лише Голден Стейт Ворріорз (Golden State Warriors) (88 у 2016-17) та Bulls (87 у 2015-16) виграли більше.

Перемога Oklahoma City Thunder із рахунком 103-91 у сьомій грі фіналу НБА у неділю стала "коронацією" для франшизи, яка виграла свій перший титул з моменту переїзду до Оклахоми-Сіті.

Це також була "коронація" для зіркового захисника Шаї Джилджеса-Александра, який щойно завершив один із найуспішніших індивідуальних сезонів в історії НБА, набравши 29 очок і віддавши 12 результативних передач у фіналі, ставши лише п'ятим гравцем з результатом 20-10 у сьомій грі фіналу. У кампанії 2024-25 Джилджес-Александр виграв титул найкращого бомбардира, MVP (найціннішого гравця НБА) та чемпіонат, привівши свою команду до найкращої різниці в очках. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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