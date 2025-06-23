Оклахома-Сити Тандер выиграла первый чемпионат НБА в истории команды

В США баскетбольная команда "Оклахома-Сити Тандер" (Oklahoma City Thunder) выиграла свой первый чемпионат НБА в истории клуба, пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Детали

Oklahoma City Thunder выиграла чемпионат НБА 2025 года – первый за 17 лет существования франшизы – одержав победу со счетом 103-91 над "Индиана Пэйсерс" (Indiana Pacers) в воскресенье в седьмой игре финала НБА.

Thunder прошли путь от побед в 22 и 24 играх соответственно в 2020-21 и 2021-22 годах до завоевания первого места в плей-офф Западной конференции в каждом из последних двух сезонов. Они продолжили кампанию с 56 победами в прошлом сезоне и одержали 68 побед в 2024-25 годах – один из семи лучших показателей за один сезон в истории НБА. Они установили рекорд по наибольшей разнице очков за все время в регулярном сезоне, побив рекорд, который держался более полувека.

В итоге Оклахома-Сити выиграла 84 игры между регулярным сезоном и плей-офф, сравнявшись с Чикаго Буллз (Chicago Bulls) 1996-97 по количеству побед за любой сезон. Только Голден Стэйт Уорриорз (Golden State Warriors) (88 в 2016-17) и Bulls (87 в 2015-16) выиграли больше.

Победа Oklahoma City Thunder со счетом 103-91 в седьмой игре финала НБА в воскресенье стала "коронацией" для франшизы, которая выиграла свой первый титул с момента переезда в Оклахома-Сити.

Это также была "коронация" для звездного защитника Шая Гилджеса-Александера, который только что завершил один из самых успешных индивидуальных сезонов в истории НБА, набрав 29 очков и отдав 12 результативных передач в финале, став лишь пятым игроком с результатом 20-10 в седьмой игре финала. В кампании 2024-25 Гилджес-Александер выиграл титул лучшего бомбардира, MVP (самого ценного игрока НБА) и чемпионат, приведя свою команду к лучшей разнице в очках.

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