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Охріменко: Аеропорт "Дніпро", нарешті, зводять надійні будівельники DCH і Onur

Охріменко: Аеропорт "Дніпро", нарешті, зводять надійні будівельники DCH і Onur

Київ • УНН

 • 18167 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Відомий економічний експерт Олександр Охріменко високо оцінив нинішній склад компаній, що будують Міжнародний аеропорт "Дніпро". Нагадаємо, зараз це група DCH Олександра Ярославського і турецька корпорація Onur.

Напередодні ЗМІ облетіла заява президента Ярославського про те, що до кінця 2022 року будівництво дніпровського аеропорту буде завершено. Бізнесмен розповів місцевим журналістам, що DCH вже на третину виконала будівельні роботи по будівлі основного пасажирського терміналу і прокладає тут зараз інженерні комунікації. На VIP-терміналі DCH розпочала закладати свайне поле, а в адміністративно-побутовому корпусі вже ведуть бетонні роботи. Всього Олександр Ярославський як приватний інвестор проекту планує вкласти в аеропорт Дніпра 2,7 млрд. грн.

"Багато в чому завдяки Ярославському в Харкові є хороший аеропорт. Для вирішення таких складних будівельних проектів потрібні великі та надійні будівельники ", - підкреслює Олександр Охрименко.

Як відомо, будівництво аеродрому дніпровського аеропорту зрушила з мертвої точки завдяки повторному тендерному відбору підрядника для державної частини цього проекту приватно-державного партнерства. За підсумками нового тендера, будувати нову злітно-посадкову смугу за рахунок виділених з держбюджету 5,64 млрд. грн. бюджетного фінансування буде турецька Onur. Крім ВПП, згідно з оприлюдненими в системі Prozorro даними, Onur створить також супутню аеродромну інфраструктуру: перони, руліжні доріжки, інше оснащення. За відомостями дніпровських ЗМІ, турецька компанія виведе техніку на будмайданчик вже завтра-післязавтра.

"Однією з найголовніших проблем, які заважали зробити нормальний аеропорт в Дніпрі, була якраз відсутність солідних будівельників. Аеродром дніпровського аеропорту будується за рахунок коштів держбюджету. І на першому етапі проблеми виникли, як раз тому, що для реалізації такої масштабної держпрограми привернули не ті структури. Зараз же проблема вирішена: репутація і міць обох підрядників, і Onur, і DCH, сумнівів не викликає. Скоро в Дніпрі буде новий аеропорт", - упевнений експерт.

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