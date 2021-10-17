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Охрименко: Аэропорт "Днепр", наконец, возводят надежные строители DCH и Onur

Охрименко: Аэропорт "Днепр", наконец, возводят надежные строители DCH и Onur

Киев  •  УНН

 • 18165 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Известный экономический эксперт Александр Охрименко высоко оценил нынешний состав компаний, строящих Международный аэропорт “Днепр”. Напомним, сейчас это группа DCH Александра Ярославского и турецкая корпорация Onur.

Накануне СМИ облетело заявление президента Ярославского о том, что к концу 2022 года строительство днепровского аэропорта будет завершено. Бизнесмен рассказал местным журналистам, что DCH уже на треть выполнила строительные работы по зданию основного пассажирского терминала и прокладывает здесь сейчас инженерные коммуникации. На VIP-терминале DCH начала закладывать свайное поле, а в административно-бытовом корпусе уже ведут бетонные работы. Всего Александр Ярославский как частный инвестор проекта планирует вложить в аэропорт Днепра 2,7 млрд. грн.

“Во многом благодаря Ярославскому в Харькове есть хороший аэропорт. Для решения таких сложных строительных проектов нужны крупные и надежные строители”, — подчеркивает Александр Охрименко.

Как известно, строительство аэродрома днепровского аэропорта сдвинулось с мертвой точки благодаря повторному тендерному отбору подрядчика для государственной части этого проекта частно-государственного партнерства. По итогам нового тендера, строить новую взлетно-посадочную полосу за счёт выделенных из госбюджета 5,64 млрд. грн. бюджетного финансирования будет турецкий Onur. Кроме ВПП, согласно обнародованным в системе Prozorro данным, Onur создаст также сопутствующую аэродромную инфраструктуру: перроны, рулежные дорожки, прочу оснастку. По сведениям днепровских СМИ, турецкая компания выведет технику на стройплощадку уже завтра-послезавтра.

“Одной из самых главных проблем, которые мешали сделать нормальный аэропорт в Днепре, было как раз отсутствие солидных строителей. Аэродром днепровского аэропорта строится за счёт средств госбюджета. И на первом этапе проблемы возникли, как раз потому, что для реализации такой масштабной госпрограммы привлекли не те структуры. Сейчас же проблема решена: репутация и мощь обоих подрядчиков, и Onur, и DCH, сомнений не вызывает. Скоро в Днепре будет новый аэропорт”, — уверен эксперт.

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