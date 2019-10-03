Охоронця колонії спіймали на постачанні наркотиків ув’язненим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила охоронця виправної колонії в Чернівецькій області на постачанні психотропних речовин та наркотичних засобів до установи, передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що охоронець однієї з виправних колоній Буковини налагодив постачання наркотиків ув’язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника та затримали його на гарячому за межами території колонії, яку він самовільно залишив під час робочої зміни", - йдеться в повідомленні.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, тюремного лікаря викрили на постачанні наркотиків та психотропів ув’язненим виправної колонії.