Охранника колонии поймали на поставках наркотиков заключенным

"Оперативники спецслужбы установили, что охранник одной из исправительных колоний Буковины наладил поставки наркотиков заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника и задержали его с поличным за пределами территории колонии, которую он самовольно оставил во время рабочей смены", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, тюремного врача разоблачили на поставках наркотиков и психотропов заключенным исправительной колонии.