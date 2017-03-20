Охоронець приватної фірми розпилив сльозогінний газ в очі пересічним одеситам
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. В Одесі охоронці приватної фірми ледь не скоїли наїзд на людей, після чого застосували сльозогінний газ проти обурених людей. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.
Інцидент трапився біля Староконного базару, де люди торгували у вихідний день.
Чоловіки ледь не скоїли наїзд на одеситів, які стояли обабіч дороги. Люди зробили зауваження порушникам, словесна перепалка ледь не переросла у бійку, один із охоронців приватної фірми застосував сльозогінний газ.
Аби приборкати чоловіка, люди викликали правоохоронців. Порушника забрали до одного із поліцейських відділків для з’ясування всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, вранці 23 грудня представники будівельного ринку, залучені для звільнення торговельного майданчика, за допомогою спецтехніки почали демонтаж МАФів, розташованих на території ринку. При спробі знесення вказаних конструкцій між підприємцями та представниками ринку сталася сутичка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту невстановленими особами були застосовані сльозогінний газ, засоби пожежогасіння, каміння та палиці відносно представників обох сторін.