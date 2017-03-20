Охранник частной фирмы распылил слезоточивый газ в глаза рядовым одесситам

Инцидент произошел у Староконного рынка, где люди торговали в выходной день.

Мужчины едва не совершили наезд на одесситов, которые стояли вдоль дороги. Люди сделали замечание нарушителям, словесная перепалка едва не переросла в драку, один из охранников частной фирмы применил слезоточивый газ.

Чтобы обуздать человека, люди вызвали милицию. Нарушителя доставили в один из полицейских участков для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, утром 23 декабря представители строительного рынка, привлеченные для освобождения торговой площадки, с помощью спецтехники начали демонтаж МАФов, расположенных на территории рынка. При попытке сноса указанных конструкций между предпринимателями и представителями рынка произошло столкновение, которая переросла в драку. Во время конфликта неустановленными лицами были применены слезоточивый газ, средства пожаротушения, камни и палки в отношении представителей обеих сторон.