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Охранник частной фирмы распылил слезоточивый газ в глаза рядовым одесситам

Охранник частной фирмы распылил слезоточивый газ в глаза рядовым одесситам

Киев • УНН

 • 10961 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Одессе охранники частной фирмы чуть не совершили наезд на людей, после чего применили слезоточивый газ против протестующих людей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел у Староконного рынка, где люди торговали в выходной день.

Мужчины едва не совершили наезд на одесситов, которые стояли вдоль дороги. Люди сделали замечание нарушителям, словесная перепалка едва не переросла в драку, один из охранников частной фирмы применил слезоточивый газ.

Чтобы обуздать человека, люди вызвали милицию. Нарушителя доставили в один из полицейских участков для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, утром 23 декабря представители строительного рынка, привлеченные для освобождения торговой площадки, с помощью спецтехники начали демонтаж МАФов, расположенных на территории рынка. При попытке сноса указанных конструкций между предпринимателями и представителями рынка произошло столкновение, которая переросла в драку. Во время конфликта неустановленными лицами были применены слезоточивый газ, средства пожаротушения, камни и палки в отношении представителей обеих сторон.

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