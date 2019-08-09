Охоронець поранив спійманого на крадіжці з офісу чоловіка

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Києві працівник приватної охоронної фірми під час затримання поранив в обличчя з травматичної зброї озброєного чоловіка, який попався на крадіжці з офісу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.