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Охоронець поранив спійманого на крадіжці з офісу чоловіка

Охоронець поранив спійманого на крадіжці з офісу чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Києві працівник приватної охоронної фірми під час затримання поранив в обличчя з травматичної зброї озброєного чоловіка, який попався на крадіжці з офісу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській. В офісі спрацювала сигналізація, тож на виклик прибули працівники приватної охоронної фірми.

За даними поліції, у приміщення волонтерської організації проник чоловік та викрав там гроші.

"Коли спрацювала сигналізація, на виклик прибули охоронці. Однак зловмисник не поспішав здаватися та пригрозив мисливською рушницею. У відповідь охоронець застосував зброю травматичної дії: чоловік отримав порання в обличчя. Його доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу", - повідомили у поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 25-річний місцевий житель.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) КК України. Фігурантові оголошено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині сусід з рушницею завадив крадіжці.

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