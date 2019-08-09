Охранник ранил пойманного на воровстве из офиса мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве сотрудник частной охранной фирмы при задержании ранил в лицо из травматического оружия вооруженного мужчину, который попался на краже из офиса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Бориспольской. В офисе сработала сигнализация, и на вызов прибыли сотрудники частной охранной фирмы.
По данным полиции, в помещение волонтерской организации проник мужчина и похитил там деньги.
"Когда сработала сигнализация, на вызов прибыли охранники. Однако злоумышленник не спешил сдаваться и пригрозил охотничьим ружьем. В ответ охранник применил оружие травматического действия: мужчина получил ранение в лицо. Его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь", - сообщили в полиции.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 25-летний местный житель.
По данному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 185 (кража) УК Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области сосед с ружьем помешал краже.