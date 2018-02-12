ОІ-2018: біатлоністка Дальмаєр стала двократною олімпійською чемпіонкою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані відбулася жіноча біатлонна гонка переслідування серед жінок, на якій Україну представили Віта Семеренко і Анастасія Меркушина, передає УНН.
Переможницею перегонів стала німкеня Лаура Дальмаєр (1) з часом 30:35,3 хв, яка отримала звання двократної чемпіонки ОІ-2018. "срібло" виборола словачка Анастасія Кузьміна (4) +29,4 с, "бронза" за француженкою Бесконд (1) +29,6 с.
Додамо, що не стартували у гонці дві спортсменки – наша Валентина Семеренко і канадка Тенді.
Стрільба на перших двох вогневих рубежах не вдалася Віті Семеренко, яка стартувала 14-ю, але опустилася нижче через три штрафні кола. Лише чиста стрільба на останньому 4-му рубежі дозволила піднятися Семеренко на фініші до 18-ї позиції (4 промахи) +2:19,1 хв. Наша Анастасія Меркушина припустилася 5-ти хиб при стрільбі і посіла 46-й рядок +4:55,1 хв.
Додамо, що пізніше у Південній Кореї відбудеться гонка переслідування у чоловіків.
Нагадаємо, сноубордистка Андерсон виграла перше "золото" у третій змагальний день.